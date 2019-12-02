بدء أعمال الاجتماع 29 لفريق الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات

بدأت أعمال الاجتماع 29 لفريق عمل بلورة الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وذلك برئاسة مصر وحضور الدكتور خالد والي، مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة العربية، وبمشاركة ممثلي الدول العربية.



ويناقش الاجتماع على مدى يومين، عددًا من البنود التي تتضمن تحديث الاستراتيجية العربية العامة للاتصالات والمعلومات، والاستعانة بخبير فني لتحديث الاستراتيجية.



كما يناقش الاجتماع بندًا حول الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية والأجندة الرقمية 2030، بالإضافة إلى الدراسة المقدمة من "الإسكوا" بعنوان "آفاق الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية"، وكذلك الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي والمعدة من قبل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمى التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.



وكان المكتب التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب قد كلف فريق عمل "بلورة الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات"، عند وضع الاستراتيجية للفترة المقبلة، بالأخذ فى الاعتبار استراتيجية الاتحاد الدولي للاتصالات وغيرها من الاستراتيجيات والسياسات الوطنية والإقليمية والدولية.