بـ500 ألف جنيه.. تعرف على قرض المعاشات من بنك مصر

يقدم بنك مصر منحة القرض الشخصي لأصحاب المعاشات بأعلى قيمة قرض تصل إلى 500 ألف جنيه، وأطول مدة تقسيط تصل إلى 8 سنوات لصاحب المعاش الأصلي، و7 سنوات للمستفيد من المعاش، بالإضافة إلى وثيقة تأمين مجانية على الحياة.



ولا يشترط البنك وجود ضامن للعميل، ويطلب تقديم عدد من المستندات للحصول على القرض تتمثل في طلب الحصول على القرض، وصورة بطاقة الرقم القومي، وبيان المعاش المعتمد من جهة التحويل، وإيصال مرافق حديث.