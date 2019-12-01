منير وشعبولا.. فنانون غنّوا على "كرسى المسرح"

قدم الفنان شعبان عبدالرحيم حفلًا مؤخرًا في موسم الرياض بالسعودية ضمن حفلات ليالي المحروسة، حقق الحفل نجاحا جماهيريا كبيرا ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة الترفيه في السعودية فيديو من حفلة شعبولا، ولكن الفيديو أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بسبب ظهور شعبان عبدالرحيم وهو يغني جالسًا على كرسي متحرك.



وكشف شعبان عبدالرحيم بعد ذلك أن الحفل كان من عدة أيام وسبب جلوسه على كرسي متحرك هو تعرضه لحادث قبل أيام من الحفل وتعرضت قدمه للكسر، وكان يخضع لكورس علاجى مكثف، ولكن لم يتماثل للشفاء بشكل كامل حتى موعد الحفل ورفض الاعتذار عنه بسبب بيع تذاكر الحفل.



ومنذ عدة أسابيع ظهر الكينج محمد منير في حفلة بدار الأوبرا المصرية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية وهو يغني جالسا على كرسي، وجاء ذلك بسبب تعرضه لانزلاق غضروفي إثر وقوعه في منزله، ورفض الأطباء في ذلك التوقيت تقديمه هذا الحفل، ولكن الكينج صمم على الحضور للقاء جمهوره وإحياء الحفل الذي طال انتظاره نظرًا لأنه لأول مرة يغني علي المسرح الكبير.