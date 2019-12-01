الأحد 01 ديسمبر 2019 الموافق 04 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

منير وشعبولا.. فنانون غنّوا على "كرسى المسرح"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:41 م
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
طباعة
قدم الفنان شعبان عبدالرحيم حفلًا مؤخرًا في موسم الرياض بالسعودية ضمن حفلات ليالي المحروسة، حقق الحفل نجاحا جماهيريا كبيرا ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة الترفيه في السعودية فيديو من حفلة شعبولا، ولكن الفيديو أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بسبب ظهور شعبان عبدالرحيم وهو يغني جالسًا على كرسي متحرك.

وكشف شعبان عبدالرحيم بعد ذلك أن الحفل كان من عدة أيام وسبب جلوسه على كرسي متحرك هو تعرضه لحادث قبل أيام من الحفل وتعرضت قدمه للكسر، وكان يخضع لكورس علاجى مكثف، ولكن لم يتماثل للشفاء بشكل كامل حتى موعد الحفل ورفض الاعتذار عنه بسبب بيع تذاكر الحفل.

ومنذ عدة أسابيع ظهر الكينج محمد منير في حفلة بدار الأوبرا المصرية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية وهو يغني جالسا على كرسي، وجاء ذلك بسبب تعرضه لانزلاق غضروفي إثر وقوعه في منزله، ورفض الأطباء في ذلك التوقيت تقديمه هذا الحفل، ولكن الكينج صمم على الحضور للقاء جمهوره وإحياء الحفل الذي طال انتظاره نظرًا لأنه لأول مرة يغني علي المسرح الكبير.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

زيادة المعاشات فى يونيو بحد أقصى 15% بداية من يناير 2020

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. حركة المحليات الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

لماذا طرد رئيس قناة "الجزيرة" الأجير أيمن نور من مكتبه؟

منذ حوالي 16 ساعة

"صراع الخونة".. لماذا اشتبك الأجيران أيمن نور ومعتز مطر داخل قناة "الشرق"؟

الصور

image description

بالصور.. المؤتمر الصحفى للكشف عن تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحى

image description

إزالة 43 عقارا في منطقة الرزاز ونقل 314 أسرة بمساكن الأسمرات 3

image description

محافظ سوهاج الجديد يصل الديوان العام لمباشرة مهام عمله (صور)

image description

صور.. بدء الجمعية العمومية للنادي المصري في بورسعيد

image description

مباراة هزيمة الأهلي أمام النجم الساحلي في رادس

الأكثر قراءة

زيادة المعاشات فى يونيو بحد أقصى 15% بداية من يناير 2020

فى ذكرى وفاتها.. قصة زواج سامية جمال ورشدى أباظة

الكويت تمنع استقدام العمالة المنزلية من 26 دولةً

مصادر: الجهات المختصة تفحص فيديوهات جوهرة لتحديد هوية ناشرها

أيام زمان

نجوم أعلنوا حبهم للخمر.. «رشدي أباظة سكر على الهواء»

«كان يخاف رشدى أباظة».. اعترافات ماجدة عن يوسف شاهين

الرجال فى حياة تحية كاريوكا: «تزوجت أحدهم للمصلحة.. وعطفت على حليم لأنه يتيم»

«مين مايحبش إسرائيل».. أنيس منصور يتحدث عن علاقة المصريين بـ تل أبيب

ads

نجم الساعة

نجوم أعلنوا حبهم للخمر.. «رشدي أباظة سكر على الهواء»

الصحة

انخفاض معدلات الإجهاض 2%

مخاطر التنفس من الفم أثناء النوم

أطعمة ضرورية للسيدة الحامل

التوتر النفسي يهدد الصحة

الرئيس نيوز

"السكة الحديد" تكشف حقيقة اصطدام جرار زراعي بقطار ركاب المنصورة - المطرية

"حرب غاز".. خبير نفطي ليبي يكشف خريطة الأطماع التركية القطرية في بحر المتوسط

حلمي النمنم: مسلسل "إمام الدعاة" ملئ بالأكاذيب

كان محافظا على الصلاة.. تفاصيل جديدة عن منتحر برج القاهرة

منوعات

فى ذكرى وفاتها.. قصة زواج سامية جمال ورشدى أباظة

أغلى سمكة في العالم تباع بالإمارات (فيديو)

فى ذكرى وفاتها.. قصة الحب السرية بين سامية جمال وفريد الأطرش

6 خطوات لاختيار ملابس مناسبة للحفلات

كشكول

أزمة "الأدنى للأجور".. الشكاوى تنهال على المالية.. والوزارة ترد

عاطف القرن مشرفاً على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط

تعليم القاهرة: نحتاج 100 ألف جهاز تابلت للأول الثانوي

"التعليم"توضح: 3 أبعاد لقرار 309 الخاص بالندب

إسلام سياسي

"ماعت" تكشف تفاصيل لقاء الإخوان بالحرس الثوري في تركيا للتحريض ضد الدول العربية - فيديو

منفذ حادث الطعن بجسر لندن في فيديو نادر بعمر 15 عامًا «لست إرهابيًا»

تيموثي ويكس.. رهينة طالبان يكشف سنوات الجحيم مع الحركة

استعادة منطقة "مارجا" من طالبان بعد سيطرة الحركة عليها 4 سنوات

مقالات الرأي
ماجد حبته
جريمة بريطانيا العظمى
د.أحمد الخميسى
نوم العوافى فى الشأن الثقافى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسونة النواوى.. الإمام الشجاع
مؤمن المحمدي
وباء تنجانيقا
المزيد

الثقافة

"ميريت الثقافية" تناقش حقوق الإنسان في الإسلام

"ثقافة الطعام" عند المصريين فى عدد ديسمبر من "الثقافة الجديدة"

في ذكري الفراشة سامية جمال.. سر "الراقصة الحافية" بملهي الرولز

الحصان الأبيض في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك