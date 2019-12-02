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اختيار أفضل فستان مُعاد تدويره بمسابقة "ملكة المراهقات"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:18 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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تقام مسابقة أفضل فستان معاد تدويره من مواد بيئية بين متسابقات ملكة جمال العالم للمراهقات، يوم الثلاثاء المقبل، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، حيث يتنافس مشاركات من بين 35 دولة حول العالم على اللقب ولأول مرة تتم إقامة المسابقة في مصر.

وقالت الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة إنها، عبارة عن تقديم لكلا منهن فستان معاد تدويره من مواد بيئية وسيتم اختيار أفضل فستان فيهن استطاعت الفتاة أن تبتكر في تصميمه، على أن يتم الإعلان عن الفائزة في يوم 6 ديسمبر المقبل خلال الحفل النهائي.

وأضافت أن، المسابقة تهدف إلى الالتفات لمطالب المراهقات خاصة أن المسابقة تشمل قضايا مهمة سيتم التطرق لها أبرزها دور المرأة الشابة وتأثيرها على البيئة وعقلية المراهقين، والمساواة بين الجنسين والعمل التطوعي.

وأضافت أن، من ضمن الفعاليات زيارة الأهرامات والمتحف المصري وتشمل الأنشطة التمهيدية الخاصة قبل الحفل النهائي حفل عرض الزّى الوطني، حفل الأزياء المعاد تصنيعها eco dress، حفل ملابس الشاطئ، حفل المواهب ومسابقة اللياقة البدنية.

وأوضحت آمال رزق أن، هذا النوع من المسابقات يسلط الضوء على قضايا المرأة والفتيات وتأثيرهن على تحقيق المساواة بين الجنسين، كما تلقي الضوء أيضا على أهمية دور العمل التطوعي في ترسيخ مفاهيم إنسانية يحتاجها المجتمع المصري.

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