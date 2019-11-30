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الباز لـ"شيخ الأزهر": "90 دقيقة مفتوح أمامكم لأي حديث"

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:52 م
شيخ الأزهر أحمد الطيب
شيخ الأزهر أحمد الطيب
أحمد عبد العزيز
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أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن حديث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن حصار الإعلام لمواقف الأزهر، غير دقيق وغير صحيح.

وقال شيخ الأزهر، في تصريحات تليفزيونية: "إننا لو أردنا أن نرد بمقال على مقال يشتم الأزهر لا يُسمح له بالنشر إلا بعد عناء شديد.. وإذا أردنا أن يخرج واحد ثاني في القناة ليتحدث، فبصعوبة شديدة وكثيرا ما يرفض، وكان هناك حملة على الأزهر الشريف وهذه الحملة لا تصب إلا في فلسفة داعش ونظام داعش وحرب داعش".

وعلق "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، على تصريحات شيخ الأزهر قائلا: "لا أستطيع تكذيب شيخ الأزهر، ولكنني أتشكك فيما يقوله، فالقنوات التي يحصل منها شيخ الأزهر على المعلومات غير أمينة في نقل الحقيقة".

وتابع: "أي حد عاوزينه يطلع يتكلم عن الأزهر تعالوا اتكلموا في 90 دقيقة، لكن تصدير صورة أن هناك اضطهاد للأزهر في الإعلام غير صحيح".

وواصل: "لا يليق بشيخ الأزهر يطلع علينا بكلام غير دقيق وغير صحيح، نرجو تصحيح هذه الصورة".


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