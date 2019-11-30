كامل الوزير يكشف تفاصيل انسحاب قطر من انتخابات المنظمة البحرية بعد تأكد فوز مصر

هنأ الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C" وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، قائلا: "لولا الرئيس عبدالفتاح السيسي ما كنش صوتنا طلع بره".

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه أصبحت هناك ثقة كبيرة جدا من المنظمات الدولية ودول العالم في الدولة المصرية، لافتا إلى أن مصر استطاعت حصد 132 صوتا من أصل 165 دولة لها حق التصويت.

واستطرد أن المنظمة البحرية العالمية هي التي تدير النقل البحري على مستوى العالم كله، لافتا إلى أن مصر كانت مرشحة عن الفئة" c" وهم الدول الأكثر تخطيطًا، والتي لديها خطط طموحة وخدمات متعددة في مجال النقل البحري.

وواصل أن هناك دويلة انسحبت من الانتخابات قبل التصويت بمدة بسيطة، في إشارة لدولة قطر، بعد أن رأت أن الاتجاه العام يسير لصالح فوز مصر.

وتابع أن الفوز في هذه الانتخابات دلالته كبيرة للغاية، لافتا إلى أن مصر قادرة على المنافسة ولديها قطاع نقل بحري كبير، وبنية أساسية قوية، وتدخل في تحالفات دولية كبيرة.