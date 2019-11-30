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تحقيقات وملفات

"قلنسوة وحجاب".. كيف تفاعل مغردون مع مسلمة دافعت عن طفل يهودي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:57 م
جريدة الدستور
هايدي حمدي
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رجل صاحب بشرة سمراء وقف داخل مترو لندن، على متن الخط الشمالين، أخذ يرنم بمقاطع من الإنجيل يتهم فيها اليهود بالكذب، عقب مشاهدته لأب وابنه يرتديان القلنسوة، ولم يُرِد والد الطفل أن ينتبه لما يقوله هذا الرجل، فما كان منه إلا أخذ يحدثه في عدة موضوعات ليشتت انتباهه عنه.

حاول أحد الركاب التدخل لوقف الرجل الأسمر عن تجاوزه، لكنه تعرض للسب والتهديد بالضرب، ثم تدخلت أسماء شويخ مدافعة عن الأب وابنه وحقهما في الاعتقاد، شعرت أنه من واجبها الدفاع عنهما لأنها تعرضت لاعتداءات مماثلة، هذة الواقعة انتشرت كالنار فى الهشيم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتروى "أسماء"،الواقعة قائلة، إنها كانت في زيارتها لإحدى صديقاتها بلندن، صعدت على متن القطار من نفس المحطة التي صعد منها الشخص المعتدي، الذى بدا منذ البداية تعامله بغلظة، خاصة عندما صعد طفل برفقة والده، وهيئتهما تدل على أنهما يهود.

وتابعت: طلبت من الرجل الأسمرأن يتوقف عما يوجهه للطفل ووالده، فكان رده بانتقاد ملابسها، لترد عليه بجملة: "رأيك احتفظ به لنفسك وهذا مكان للنقل وليس للتعبير عن آراء دينية.. والقرآن يقول: (لكم دينكم ولي دين)".

وتستكمل،: المعتدي لم يتراجع عن مهاجمته للطفل ووالده بعد توقف المصور عن تصوير الموقف الذي دار بين ثلاثتهم، ثم توقف القطار ونزلت والأسرة اليهودية، لكن ظل الذهول والصمت سيد الموقف، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا الموقف لأنها سبق وتعرضت لمضايقات بسبب حجابها وانتمائها للديانة المسلمة.

في التقرير التالي، استعنا بأداة "keyhole" المتخصصة في تحليل بيانات منشورات مواقع التواصل الاجتماعي لرصد التفاعل الذي حدث مع "أسماء" ما بين الإيجابي والتشجيع على الاقتداء بها، وبين السلبي الذي هاجمها بأنها تدافع عن مغتصبي الأراضي الفلسطينية.
قلنسوة وحجاب.. كيف
وحصرت الأداة أن هناك حوالي 70 تغريدة تم إطلاقها فيما يتعلق بهاشتاج #أسماء_شويخ، وقد تم إطلاقها من قبل 64 مستخدم، ووصل عدد المتفاعلين مع تلك التغريدات حوالي 4،791،380 شخص، فيما بلغت عدد المرات التي شاهد فيها مستخدمي تويتر ما يتعلق بهذا الهاشتاج 13،125،779 شخص، وذلك في الفترة من 21 نوفمبر وحتى اليوم.
قلنسوة وحجاب.. كيف
وتوضح الأداة أن 24 نوفمبر الجاري هو أكثر الأيام التي ظهر فيها التغريدات حول قصة "شويخ"، بواقع 37 تغريدة، وفي 24 نوفمبر 11 تغريدة، وفي 26 نوفمبر 17 تغريدة، وفي 27 نوفمبر تغريدتان، وفي 28 نوفمبر 3 تغريدات.
قلنسوة وحجاب.. كيف
وبعد تحليل محتوى التغريدات المنشورة حول الموضوع، خلصت الأداة إلى أن هناك 3% من التغريدات كانت إيجابية، و97% منها محايدة، فلم تظهر تأييدها أو نقدها لفيديو "شويخ".
قلنسوة وحجاب.. كيف
ومن بين التعليقات المحايدة، غرّد محمد عبدالرحمن: "هل لو انتى في فلسطين المحتلة في الضفة الغربية أو القدس المحتلة وتحدث صهيوني يهود وشتم فلسطيني هل ستتحدث في المثل ما فعلت الإنساني والبطولي الاخت #اسماء_شويخ؟".
قلنسوة وحجاب.. كيف
ومن بين التعليقات الإيجابية، غرّد عمر شحرور: " تستحق اسماء كل الاحترام والتقدير.. لأنها إنسانة تدافع عن حق الإنسان أولًا.. وثانيًا لأنها مسلمة تلتزم بأمر دينها بالدفاع عن المظلومين.. وثالثًا لنها إمرأة.. وبألف رجل".
قلنسوة وحجاب.. كيف
وأظهرت الأداة أيضًا أن هناك 67% من الرجال تفاعلوا مع الهاشتاج، فيما تفاعل 33% من النساء، وأن إجمالي التغريدات الأصلية هي 11، فيما كان عدد إعادة التغريد حوالي 62 تغريدة.

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