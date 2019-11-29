حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 29 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: مفاجآت متعاقبة تدفعك إلى إعادة النظر في بعض مشاريعك، وهذا يمنحك مزيدًا من الوقت لاتخاذ القرار الصائب بشأنها.



عاطفيًا: يعاني الشريك قلة ثقتك به، فهو يحبك ويخلص لك إلى أبعد الحدود لكنك لا تبادله بالمثل، فبادر إلى إجراء تعديلات جذرية لتخطي ذلك.



صحيًا: إذا أحسست برغبة دائمة في حك بشرتك عليك الإسراع إلى زيارة أخصائي الأمراض الجلدية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.