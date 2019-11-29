حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 29 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: تحقق بعض الأماني وتعيش مشاعر عميقة وتصغي إلى كلام يرضيك، تشعر بثقة أكبر بالنفس وتتحمل مسؤولياتك بجدارة.



عاطفيًا: حاول التكيف مع الظروف بأقل قدر ممكن من التراجع أو الخسائر، لكن لا خوف على استقرار العلاقة المتينة على الإطلاق.



صحيًا: استشر الطبيب إذا شعرت بألم أو أصبت بمرض ما، ولا تتردد أبدًا في إخبار من حولك من أهل وأصدقاء بما تشعر به.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

