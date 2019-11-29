حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 29 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تبدو مرهفًا وتحتاج إلى تطمين ووقت لكي تتناغم مع المرحلة الجديدة التي تدخلها، تميل إلى الانزواء قليلًا أو الوحدة وتعتذر عن المشاركة في بعض المناسبات.

عاطفيًا: انتبه لعلاقاتك العاطفية وتعامل مع الوضع بتروٍّ، قد يكون للشريك دور سلبي، إياك والمجازفات العقيمة في هذا اليوم الذي يحمل بعض التحذيرات الضاغطة والمعاكسة.

صحيًا: التخفيف قدر المستطاع من ساعات العمل ومضاعفة ممارسة الرياضة قرار صائب، ولا يجوز التأجيل والإهمال في الشأن الصحي بعد اليوم.



الثور

مهنيًا: تحقق بعض الأماني وتعيش مشاعر عميقة وتصغي إلى كلام يرضيك، تشعر بثقة أكبر بالنفس وتتحمل مسؤولياتك بجدارة.

عاطفيًا: حاول التكيف مع الظروف بأقل قدر ممكن من التراجع او الخسائر، لكن لا خوف على استقرار العلاقة المتينة على الاطلاق.

صحيًا: استشر الطبيب إذا شعرت بألم أو أصبت بمرض ما، ولا تتردد أبدًا في إخبار من حولك من أهل وأصدقاء بما تشعر به.



الجوزاء



مهنيًا: انفراج وتقدم ملموس عنوان هذا اليوم معنويات مرتفعة وعزيمة اكبر ما يجعلك تسيطر من جديد على كافة المستويات

عاطفيًا: تفاجئك بعض الوقائع وتكتشف ما كان يخفيه عنك الشريك، تحتاج إلى حوار هادئ وبنّاء، لكنك تميل إلى تضخيم الأمور وتصويرها على غير حقيقتها.

صحيًا: نجاحك المهني يعود عليك بالفائدة الصحية وخصوصًا أن التوتر قد غاب عنك هذه الفترة، تابع القيام بنشاطات بدنية حتى لا يصيبك الخمول.



السرطان

مهنيًا: تبدو متقلبًا ومتململًا، حاول أن تقرّب وجهات النظر بعيدًا عن الصراعات، يفيدك التنويع وعدم التركيز على أمر واحد ولا تضع نفسك في مواقف محرجة.

عاطفيًا: الشريك هو الأقرب إلى قلبك، وهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما، وتضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكنّ العقبة هو الشريك المعارض بشدة لهذه القرارات.

صحيًا: الجهد الذي تبذله ليس سهلًا، وتكون له انعكاسات سلبية أبرزها الإرهاق الذي يلوح في الأفق، فإذا كنت تشعر بأنك في أحسن حال ولا مشكلة صحية فهذه نعمة نادرة اليوم.



الأسد

مهنيًا: تنقلب الظروف لمصلحتك وتقدم لك الأعمال المميزة قد يتغير قدرك وتفرح ببعض المستجدات فتسير الأمور بشكل طبيعي وجيد.

عاطفيًا: الوحدة سلاح قاتل، لكنك تتخطاها بمساعدة الشريك ووقوفه إلى جانبك، وستظهر النتائج سريعًا.

صحيًا: مشاريع ترفيهية بالجملة في انتظارك، لكن تنقصك النخوة والرغبة، لا تتكاسل استفد منها وشارك الجميع فيها فهي قادرة على أن تنسيك الكثير من متاعبك النفسية.



العذراء

مهنيًا: يوم مميز من الأشراق والنجاح وبلوغ الأهداف فتمتلىء حيوية ونشاطا وتعمل على اتجاهات عديدة، كذلك سوف تدخل فترة مناسبة تماما.

عاطفيًا: تعيش أجواء صاخبة في علاقتك مع الشريك، فتلتبس عليك الأمور وتشعر بالضياع وعدم الاستقرار.

صحيًا: ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط وهذا ليس في مصلحتك.



الميزان

مهنيًا: تطرأ احداث خارجة عن إرادتك تزعجك وتثير توترك، إياك أن تجازف بنجاحك ومكانتك بسبب بعض الانفعالات.

عاطفيًا: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك عنده.

صحيًا: لا تتفرد في قراراتك بشأن وضعك الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص وإلا دفعت الثمن غاليًا.



العقرب

مهنيًا: أفكارك المميزة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة.

عاطفيًا: جو إيجابي لطرح أفكار جديدة بغية تطوير العلاقة، استفد قدر الإمكان ولا تضيّع الفرصة.

صحيًا: قم بأي نشاط يبقيك في حركة بدل الجلوس ومشاهدة التلفزيون وتناول الطعام.



القوس

مهنيًا: مفاجآت متعاقبة تدفعك إلى إعادة النظر في بعض مشاريعك، وهذا يمنحك مزيدًا من الوقت لاتخاذ القرار الصائب بشأنها.

عاطفيًا: يعاني الشريك قلة ثقتك به، فهو يحبك ويخلص لك إلى أبعد الحدود لكنك لا تبادله بالمثل، فبادر إلى إجراء تعديلات جذرية لتخطي ذلك.

صحيًا: إذا أحسست برغبة دائمة في حك بشرتك عليك الإسراع إلى زيارة أخصائي الأمراض الجلدية.



الجدي

مهنيًا: ترتفع المعنويات ويهدأ المزاج فتعوّض عن الوقت الضائع وتنجز مشروعًا لتبدأ آخر، وتطلب المساندة من أحد الزملاء.

عاطفيًا: التعاون الجدّي والمخلص والنابع من القلب مع الشريك يثبت العلاقة بينكما وتغدو الصورة أكثر وضوحًا من السابق.

صحيًا: كن حريصًا على أن ترتاح الساعات المطلوبة وأن تنام الساعات الكافية لتكون نشيطًا في عملك.



الدلو

مهنيًا: ابتعد عن المغامرات والمشاريع الجديدة، تكون الوتيرة هادئة جدًا ومخيبة للآمال، وربما تخسر فرصة أو تسمع تأنيبًا على إهمالك.

عاطفيا:ً تكثر الصداقات والاحتفالات وتلبي الدعوات وتخرج عن الروتين الممل، وتتعرف إلى أشخاص نافذين وتقيم علاقات جديدة.

صحيًا: تكون بحالة ممتازة، وتشعر بحاجة لإظهار طاقاتك وإعطاء أفضل ما عندك، إعتن جديًا بلياقتك وإتبع علاجًا وقائيًا من الفيتامين والمقويات.



الحوت

مهنيًا: أنت قادر على محاصرة المشاكل إذا شئت، لأنها ليست أقوى منك، وتكثر المشاغل والمسؤوليات وتبدو التحديات كثيرة، لحسن الحظ إنك تحب هذا الجو.

عاطفيًا: تمر بيوم استثنائي قد يحمل إليك الحب الكبير إذا كنت خاليًا، أو تعلقًا شديدًا بشخص يحاكي أحلامك وأمانيك.

صحيًا: بعض الوقاية مفيد في كثير من الاحيان، وهذا ما تلمسه في غضون الايام المقبلة، وحاول أن تشرب المياه بمعدلات عالية فهي ضرورية من اجل صحة أفضل.