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أمراض جلدية تنتشر بفصل الشتاء

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:45 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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يعتبر الشتاء من أكثر الفصول التى تنتشر فىه المشكلات الجلدية، فوفقًا لأخر الدراسات فأكثر من 40% من الأمراض الجلدية تحدث بالشتاء.

وفي السطور التالية ترصد "الدستور" أكثر الأمراض الجلدية التي تنتشر بفصل الشتاء:

جفاف الجلد
من أكثر المشكلات الجلدية التي تنتشر بشكل كبير خلال فصل الشتاء، فهو عبارة عن حكة بالجلد مع ظهور القشور والتشققات حيث يتم فيها فقدان الرطوبة من الجلد.

وتعتبر الذراعين والساقين والأرجل أكثر المناطق تعرض للجفاف، كما يمكن أن يؤثر على جميع الأعمار، ويختلف حدته من شخص إلى آخر.

الأكزيما
يؤثر انخفاض درجات حرارة الجو والرطوبة بزيادة خطر الإصابة بالأكزيما، فهي عبارة عن قشور وطبقات سميكة تغطي الجلد، وتتسبب في حكة شديدة تسبب الجروح.

الصدفية
تتمثل الصدفية العديد من الأعراض المختلفة مثل الجفاف والحكة وظهور القشور المؤلمة في بعض الأحيان، بالتالي الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بالصدفية يلاحظون أن خلايا جلدهم تنمو بسرعة، حيث لا تملك الخلايا القديمة الوقت الكافي للإنسلاخ.

فغالبًا ما تكون مؤقتة وفي فصل الشتاء، لكنها قد تكون حالة مدى الحياة، حيث تعتمد العلامات والأعراض على عدة عوامل مثل: العمر، الحالة الصحية وغيرهم.

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