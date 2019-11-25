أمريكا تجمع الكويت وقطر في التحالف البحري الدولي

كشف مسؤول عسكري أمريكي، الاثنين، عن موافقة الكويت وقطر على الانضمام إلى التحالف البحري الدولي الذي دعت إليه الولايات المتحدة تشكل.



وقال الكولونيل جون كونكلين، رئيس هيئة أركان التحالف البحري الدولي الجديد، إن "قطر والكويت أبلغتنا بالفعل بأنهما ستنْضمان ومن ثم فالأمر مسألة وقت"، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تقدم الكويت وقطر أفرادًا وزوارق دوريات، وذلك وفق صحيفة الوطن الكويتية.



ودعت الولايات المتحدة مايو الماضي إلى تشكيل التحالف البحري بعد سلسلة من الهجمات التي طالت السفن النفطية والتجارية في مياه الخليج حيث استهدفت أربع سفن قبالة سواحل الإمارات تلاها عمليات أخرى اتهمت واشنطن طهران بالضلوع في هذه الهجمات.



وانضم إلى التحالف، حتى الآن، كل من ألبانيا وأستراليا والبحرين والسعودية والإمارات وبريطانيا، وافتتح منذ أيام مقر التحالف في مملكة البحرين.