حافظ أبو سعدة: عدد الصحفيين المحبوسين في قضايا رأي لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة

علق حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على واقعة اقتحام قوات الأمن لموقع "مدى مصر"، قائلا، إن الدولة المصرية مع حرية الرأي والتعبير، ولكن لا بد أن تلتزم أي مؤسسة بقوانين العمل في مصر فيما يخص التراخيص، وأن تكون مؤسسة قائمة على أساس قانوني.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن إفراج النائب العام عن كل صحفيي مدى مصر، دليل على حرية الرأي والتعبير واحترام ما ينص عليه القانون بأنه لا يوجد حبس احتياطي للصحفيين.

وتابع أن أعداد الصحفيين الذين تم القبض عليهم في قضايا رأي لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ونقيب الصحفيين تابع قضيتهم وساهم في الإفراج عن بعضهم.