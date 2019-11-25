جورج ريشا يتعاقد مع راغب علامة ويتعاون مع الحلاني

قال الموزع الموسيقي جورج ريشا، إن تعاونه القريب في التوزيع الموسيقي لأغاني عاصي الحيلاني سيكون إضافة كبيرة له، خاصة أن عاصي الحيلاني من العلامات المضيئة في عالم الأغنية.



أضاف أنه يعمل على اختيار وتحديد السرعة والإيقاع والجو الموسيقي العام للأغنية، وتوظيف الآلات الموسيقية لكي تخدم الجمل اللحنية.



ولفت إلى أن هناك أصوات غنائية مشهود لها، لكن لا تنتشر بالشكل المتوقع، لعدم توظيف التوزيع الموسيقي بشكل جيد، لافتًا إلى أنه يبذل قصارى جهده ليخرج اللحن بكل دقة.



وتعاقد الموزع الموسيقي جورج ريشا على توزيع أغاني ألبوم راغب علامة الجديد، المقرر طرحة خلال الفترة المقبلة.



وقال في تصريحات صحفية إنه يعتز بهذا العمل للفنان راغب علامة، ويعتبره مثل أعلى في الفن العربي واللبناني، مشددًا على أنه سيعمل على أن يخرج الألبوم الجديد بشكل يشهد له الجمهور.



أشار إلى أنه يعمل على اختيار وتحديد السرعة والإيقاع والجو الموسيقي العام للأغنية، وتوظيف الآلات الموسيقية لتخدم الجمل اللحنية بشكل مميز.



في سياق متصل قال الموزع الموسيقي جورج ريشا عن عمرو دياب من الأصوات المميزة التي يحرص جمهور الوطن العربي على متابعة اغانيه بمجرد طرحها.



ولفت إلى أن الهضبة يعمل بشكل جيد في كل ألبوم جديد على تغيير رتن أغانيه، واختيار الكلمات بدقة ولذلك سيظل محبوب الجماهير، والمطلوب دائما من محبيه.



ولفت إلى أن هناك أصوات غنائية مشهود لها لكن لا تنتشر بالشكل المتوقع، لعدم توظيف التوزيع الموسيقى بشكل جيد، لافتًا إلى أنه يبذل قصارى جهده ليخرج اللحن بكل دقة.