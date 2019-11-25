الباز: "الأنفاق" رئة كبيرة تسهل الحركة بين الوادي وسيناء

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر ستشهد غدا افتتاح مشروعات قومية جديدة في بورسعيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبرزها الأنفاق.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الأنفاق تعد "رئة كبيرة" جدا تسهل الحركة بين الوادي وسيناء، وتعد نقلة كبيرة، ستحفز على الاستثمار في سيناء.

وأكد "الباز"، أن هذا العمل تم إنجازه بالخبرة المصرية الألمانية، موضحًا أن المكن الذي اشترته مصر من ألمانيا، والذي ساهم في إنشاء الأنفاق، تستطيع مصر الآن من خلاله تشييد أنفاق في كل دول أفريقيا، خاصة أننا أصبحنا نمتلك الآن خبرة في تشييد الأنفاق.