هكذا احتفل خالد الصاوي بعيد ميلاده

شارك الفنان خالد الصاوي، متابعيه عبرحسابه الرسمي بموقع "تويتر"، تغريدة احتفل من خلالها بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم 25 نوفمبر.



وغرّد "الصاوي"، قائلا: "من الرماد جاي صوتي، يعلن حضوري في ميعادي، الليلة ختمة موتي، وبكرة رجعة ميلادي، بالبلدي هابي بيرث داي يا خّلود، وسلامات لكل الأحبة".



يُذكر أن الفنان خالد الصاوي من مواليد 25 نوفمبر 1963، له عدد من الأعمال الفنية الهامة أبرزها "عمارة يعقوبيان"، "الحرامي والعبيط"، "الفيل الأزرق"، وغيرها.

