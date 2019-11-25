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القومى للمرأة: القرى ما زالت متمسكة بعادة الختان الخاطئة (فيديو)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:11 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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قالت الدكتورة لبنى خيري، عضو لجنة الإعلام للمجلس القومي للمرأة، إن نسبة الختان انخفضت بنسبة 13% بسبب التوعية، مؤكدة أن القرى ما زالت متمسكة ببعض المفاهيم والعادات الخاطئة، ويحتاج ذلك للتوعية من خلال الدراما.

وأضافت "خيري"، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن هناك خللا معلوماتيا لأنه لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد الفتيات اللاتى تعرضن للختان، موضحة أن الإعلام والمسلسلات الدرامية والشخصيات العامة المحببة للمواطنين عليها دور كبير فى التوعية لمناهضة العنف ضد المرأة بشتى أشكاله.

وأشارت "خيري"، إلى أنه في الدورة المقبلة من منتدى شباب العالم ستتم مناقشة قضايا المرأة ومشكلاتها ودورها فى المجتمع، لافتة إلى أن هناك سياسة إعلامية لكيفية تمثيل دور المرأة فى الإعلام وكيفية إيصال الرسالة، مؤكدة أنه من المهم مناقشة مشاكل العنف ضد المرأة على الشاشة، لكن الأهم هو كيفية عرض المشكلة.

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