برلمانية إيرانية: تلفزيون الدولة بوق نظام الملالي

قالت المشرعة القانونية الإيرانية" بارفان صلاح الشوري" في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس في مكتبها بالبرلمان، في طهران، أن التلفزيون الوطني الذي تسيطر عليه الدولة ينتقد الاحتجاجات التي يقوم بها الايرانيون مضيفة يأن هذا التلفزيون ليس منفذًا إعلاميًا، إنه ليس وطنيًا ولا ينتمي إلى الشعب ولا يعكس آرائهم"، وفقا لما نشره ردايو فاردا.



وقالت بارفانه، أنا شخصيًا لا أعرف من أين جاء التلفزيون الحكومي، أنه أشبه بجزيرة منعزلة تنتقل أخبارًا بطريقة معينة عن مجموعة معينة ".



في أعقاب الاحتجاجات والاضطرابات في جميع أنحاء ايران الأسبوع الماضي، شوهت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة وخاصة شبكة التلفزيون الأخبار الأحداث في كثير من الأحيان.