الباز: النائب العام أخرس ألسنة الإخوان المتاجرة بقضية عائشة الشاطر

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بتوجيهات النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في الشكوى المقدمة من دفاع عائشة محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر المحبوسة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، بشأن تدهور حالتها الصحية وإرجاع ذلك لسوء أوضاع محبسها، وذلك للتحقيق فيها.

وأوضح في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن النائب العام أخرس كل الألسنة التي تحاول أن تستغل قضية عائشة الشاطر لتشويه صورة الدولة المصرية، موضحًا أن ما فعله النائب العام اليوم يؤكد أن مصر ليست على رأسها بطحة، وليست خائفة من أي شيء.

ولفت "الباز"، إلى أن قرار النائب العام اليوم يقطع الطريق على أي تقولات أو أكاذيب للإخوان ولجانهم الإلكترونية حول قضية عائشة الشاطر.