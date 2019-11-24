أكاديمي عراقي: طرف ثالث غير المتظاهرين والأمن يشعل الأوضاع

قال الدكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية، إن طبيعة الموقف في العراق تشتد بعد كل خطبة من خطب المرجعي، مشيرًا إلى أنه كان هناك خطبة أوصت بضرورة المعالجة عبر الآليات الدستورية السريعة.



وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة الغمراوي، عبر الفقرة الإخبارية بفضائية "الغد"، إلى أن هناك جهات تصعد الموقف، وذلك من خلال تعريض الممتلكات العامة للخطر، متهمًا طرفًا ثالثًا غير المتظاهرين والقوات الأمنية.



وأضاف: "هؤلاء ينتمون إلى جهات فاسدة يريدون بقاء الوضع في العراق أشد إرباكًا، وقطع جسور التفاهم"، لافتًا إلى أن المتظاهرين بدأوا بلورة تنسيقيات واضحة للتفاوض مع الحكومة.



وأوضح "الفيلي" أن البصرة لها خصوصية لأنها تمتلك ميناء كبير، وأي محاولة لغلق الموانئ قد يؤدي إلى خنق العراق اقتصاديًا.