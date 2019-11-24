كيف ساهمت زيارات السيسي الخارجية في دعم الاقتصاد المصري (فيديوجراف)

زيارات متعددة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العديد من الدول العربية والغربية، واضعًا أمام عينه هدف واحد وهو استثمار هذه الزيارات في دعم الاقتصاد المصري الذي عانى كثيرًا بعد قيام ثورة يناير وأثناء حكم الإخوان.



ورأى البدري ضيف عضو مجلس النواب، أن الزيارات الخارجية للرئيس أعطت دفعة قوية للاقتصاد المصري والنهوض به، نظرًا لما ينتج عن هذه الزيارات من توقيع اتفاقيات ثنائية في المجالات المختلفة.



وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أبرز الزيارات التي قام بها الرئيس السيسي خلال فترة حكمه، وكيف ساهمت هذه الزيارات في زيادة حجم التبادل الاقتصادي بين مصر وهذه الدول.



10 زيارات قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية منذ توليه الرئاسة في 2014، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية 6.3 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار في 2014، فيما بلغت الاستثمارات السعودية في مصر 6 مليارات دولار في أكثر من 3400 مشروع استثماري كما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 2.5 مليار دولار في أكثر من 1300 مشروع استثماري.



وخلال 2016 وقعت مصر عدة اتفاقيات مع المملكة تجاوزت 16 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 52% لتصل إلى 2.3 مليار دولار بنهاية العام المالي 20142015.



وقال رئيس اتحاد الغرف، أحمد الوكيل،إن السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، بواقع 5 آلاف مشروع، وفي المقابل تنامت المشروعات المصرية بالمملكة لتصل إلى 1300 مشروع باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها ألف مشروع برأسمال مصري 100%.



وكانت آخر الدول العربية التي زارها الرئيس خلال الأيام القليلة الماضية هى دولة الإمارات العربية ووقع خلالها عدة اتفاقيات تعاون في مجالات الإسكان، والري، والصناعة، وكانت هذه هي الزيارة ال7 له هناك، وفاق حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار، في 2018،



أما دولة البحرين فبلغ حجم التبادل التجارى معها 160.35 مليون دولار فى عام 2016، وتأتى المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأثاث والقطن والسيراميك والحديد والآلات والمعدات على رأس قائمة الصادرات المصرية إلى البحرين، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من البحرين فى الزيوت النفطية ومنتجات بلاستيكية والألمنيوم ومصنوعاته ومستحضرات التنظيف والحديد والصلب.



ووصلت عدد الزيارات التي تبادلها الرئيس السيسي مع الملك حمد بن عيسى، 9 زيارات.



وقال خالد رحومة الخبير الإقتصادي، إن زيارات الرئيس للخارج دعمت الاقتصاد المصري كثيرًا، ووقع خلالها العديد من الاتفاقيات، موضحًا أن زيارته للسعودية فتحت بابًا كبيرًا للتعاون بيننا بعد توتر العلاقات لعدة سنوات منذ قيام ثورة يناير، إلا أن الرئيس السيسي بزيارته المتعددة أعاد العلاقات إلى طبيعتها ووقعت مصر العديد من الاتفاقيات أبرزها الجسر البرى بين البلدين.



ولم يكتف الرئيس السيسي بزيارات الدول العربية فقط، وإنما اتجه إلى زيارة عدة دول أوروبية وأمريكية، فزار الرئيس فرنسا 6 مرات، أدت إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة يناير – مايو 2019 بنسبة 36.2% مقارنة بنفس الفترة عام 2018، والذي بلغ 1212.7 مليون يورو بدلا من 823.7 مليون يورو.



وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لتبلغ 334.2 مليون يورو خلال يناير- مايو 2019 مقارنة بنحو 289 مليون يورو خلال الفترة المثيلة من العام السابق أي بنسبة نمو 15.6%.



وفي الزيارتين الذين اتجه فيهم الرئيس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، زاد حجم الاستثمارات بين البلدين فبلغت الاستثمارات الأمريكية في مصر نحو 22.4 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017-2018 ممثلة فى 1576 شركة.



وارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 34% ليصل إلى 7.5 مليار دولار عام 2018 مقارنة بـ5.6 مليار دولار عام 2017، كما ارتفعت كذلك الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الأمريكية بنسبة 14.8% لتصل إلى 1.658 مليار دولار عام 2018 مقارنة بـ 1.44 مليار دولار عام 2017.