بالصور.. أجمل فساتين الزفاف لعام 2020

تبحث كل عروس تستعد لحفل زفافها إلى فستان الأحلام الذي يلبي رغباتها في تصميمه ويناسبها، وتشعر بكونها ملكة متوجة من خلال فستان زفافها الأبيض، ولهذا نستعرض لكِ مجموعة متنوعة من أحدث فساتين الزفاف لعام 2020، بتصميم أشهر صانعي فساتين الأفراح، لكي تختاري بثقة أجمل ما يعجبك الظهور به في يومك الكبير.



أحدث فساتين زفاف "زهير مراد" 2020

يمتاز المصمم اللبناني بتصاميم فساتين ذات تفاصيل أكثر حيوية وإبداعية، حيث الإطلالة البراقة واللامعة وجودة التصميم، حيث قدم المصمم أحدث فساتين 2020 مستوحاة من روح الثقافة الإسبانية.



وتنوعت قطع الفساتين الجديدة، من حيث الخامات والتطريز اللامع، وإضافة الدانتيل وطبقات الكشكش، لإطلالة مختلفة، كما صمم طرحة جريئة بأسلوب عصري لمنح من يرتديها تألق متميز.



أحدث فساتين كارولينا هيريرا 2020

اعتمدت كارولينا هيريرا في فساتين زفاف 2020، على البساطة التي تمنح الرقي وتجعل كل قطع على مستوى أنيق لارتدائها، حيث نجد القصات الناعمة والأسلوب الأنثوي غير المتكلف، لإطلالة رومانسية مثالية، وهي الاختيار المفضل لعدد كبير من الأميرات وزوجات الملوك.



أحدث فساتين ريم عكرا لعام 2020

أطلقت ريم عكرا أحدث أزيائها لحفلات الزفاف، باسم "Thank You Collection"، حيث عملت على مزج الفساتين التراثية بلمسة عصرية، أكسبتها طابع خاص بها، كما تميزت بتصميم طرحة زفاف عصرية مشغولة بالورود البيضاء والتطريز البارز، التى جعل كل قطع مختلفة عن الأخرى، لهذا فإن الاختيار وسط أحدث تصاميم الأزياء هو الآن مهمتك الصعبة للتألق في يوم زفافك.