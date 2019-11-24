الأحد 24 نوفمبر 2019 الموافق 27 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بالصور.. أجمل فساتين الزفاف لعام 2020

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:27 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
طباعة
تبحث كل عروس تستعد لحفل زفافها إلى فستان الأحلام الذي يلبي رغباتها في تصميمه ويناسبها، وتشعر بكونها ملكة متوجة من خلال فستان زفافها الأبيض، ولهذا نستعرض لكِ مجموعة متنوعة من أحدث فساتين الزفاف لعام 2020، بتصميم أشهر صانعي فساتين الأفراح، لكي تختاري بثقة أجمل ما يعجبك الظهور به في يومك الكبير.

أحدث فساتين زفاف "زهير مراد" 2020
يمتاز المصمم اللبناني بتصاميم فساتين ذات تفاصيل أكثر حيوية وإبداعية، حيث الإطلالة البراقة واللامعة وجودة التصميم، حيث قدم المصمم أحدث فساتين 2020 مستوحاة من روح الثقافة الإسبانية.

وتنوعت قطع الفساتين الجديدة، من حيث الخامات والتطريز اللامع، وإضافة الدانتيل وطبقات الكشكش، لإطلالة مختلفة، كما صمم طرحة جريئة بأسلوب عصري لمنح من يرتديها تألق متميز.

أحدث فساتين كارولينا هيريرا 2020
اعتمدت كارولينا هيريرا في فساتين زفاف 2020، على البساطة التي تمنح الرقي وتجعل كل قطع على مستوى أنيق لارتدائها، حيث نجد القصات الناعمة والأسلوب الأنثوي غير المتكلف، لإطلالة رومانسية مثالية، وهي الاختيار المفضل لعدد كبير من الأميرات وزوجات الملوك.

أحدث فساتين ريم عكرا لعام 2020
أطلقت ريم عكرا أحدث أزيائها لحفلات الزفاف، باسم "Thank You Collection"، حيث عملت على مزج الفساتين التراثية بلمسة عصرية، أكسبتها طابع خاص بها، كما تميزت بتصميم طرحة زفاف عصرية مشغولة بالورود البيضاء والتطريز البارز، التى جعل كل قطع مختلفة عن الأخرى، لهذا فإن الاختيار وسط أحدث تصاميم الأزياء هو الآن مهمتك الصعبة للتألق في يوم زفافك.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

محمد الباز يرد على أكاذيب المحامي "الضلالي" أحمد البحقيري

منذ حوالي 6 ساعات

زوجة شقيق معتز مطر تكشف تفاصيل خروجه من مصر وعمله بقنوات الإخوان

منذ حوالي 8 ساعات

"اتصالات النواب": 26 ألف شائعة في 90 يومًا.. والحبس لـ"الهاكرز"

منذ حوالي 3 ساعات

الجيش الليبى يُحدد المناطق المحظور الطيران فوقها بطرابلس

الصور

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

نقيب الممثلين يرد على شائعة وفاة الفنان حسن حسنى

محمد الباز يرد على أكاذيب المحامي "الضلالي" أحمد البحقيري

غادة والي تكشف لـ"90 دقيقة" تفاصيل منصبها الجديد بالأمم المتحدة

رئيس مجلس النواب يكشف موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

تطور مذهل للقاح ضد الإسهال ينقذ حياة العديد من الأطفال

4 مأكولات تسبب نوبات الصداع

كيفية حماية نفسك من الإصابة بالسرطان

5 أشياء تجنبها عن الشعور بالصداع النصفي

الرئيس نيوز

بالأسماء.. "الديهي" يكشف عن خلية تحرض ضد مصر بتمويل قطري

زوجة شقيق معتز مطر: "جاب لأهله العار"

الرجاء يطيح بالوداد المغربي من البطولة العربية برباعية

"اقتران كوكبي المُشترى والزهرة" ظاهرة فلكية تُرى بالعين المجردة غداً

منوعات

تكلفة الرحلة بمروحية شركة أوبر أقل تكلفة من الرحلة بسيارتها

علماء يكشفون حساب عمر الكلاب مقارنة بالبشر

حكاية صورة.. اسلام: قطار حكم علىّ بالموت ومصنع ملابس أعادنى للحياة

"عروس مقابل بقرة" سخرية فيلم التجربة الدنماركية واقع رسمي بتنزانيا

كشكول

إقبال كبير على جناح مدارس النيل المصرية بمعرض Child Expo

لجنة لمراجعة احتياجات "اقتصاد منزلى" للحصول على الجودة

"علام": 60% من المدارس الخاصة لا تستطيع تحمل تكلفة توصيل الإنترنت

بالفيديو.. طلاب الروضة بالأزهر يقدمون شرحًا عمليًا لفقه العبادات

إسلام سياسي

تقرير يكشف جرائم الاتراك والعثمانيين ضد مصر على مدار التاريخ

هجوم إخواني على أيمن نور بسبب سوزان مبارك

الإخوان تواصل دعمها للمقاول الأجير.. تفاصيل خطة الجماعة الجديدة

عائشة خيرت الشاطر.. متاجرة إخوانية جديدة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
كل هذا المرار.. فى بنى مزار
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
المزيد

الثقافة

ألكسندر بيك.. مراسلًا حربيًا فى "قصة الرعب والجرأة"

صدور طبعة جديدة لكتاب "أوغاريت والعهد القديم" عن دار التكوين

اليوم.. ورشة العلاج بالفنون التعبيرية بدرب 1718

"حجم عائلي" لشريف عبد المجيد في جاليري "ضي" 12 ديسمبر

صفحتنا ع الفيس بوك