تعرف على جائزة حامل لقب The Voice في موسمه الخامس

اقتربت الحلقة النهائية من برنامج The Voice، في موسمه الخامس، والتي ستشهد تتويج حامل اللقب لهذا العام.



وستشهد الحلقة الثالثة من العروض النهائية مرور 16 متسابقًا ليتم من بينهم اختيار متسابق واحد يكون هو The Voice، وتقدم له جائزة البرنامج وهي عبارة عن تسجيل ألبوم غنائي من شركة "بلاتينوم ريكوردز".



البرنامج يختلف هذا الموسم عن سابقيه حيث اختفت العروض المباشرة من البرنامج، واعتمد هذا العام على الحلقات المسجلة، كما أنه يختلف عن باقي النسخ العالمية حيث سيتم اختيار صاحب اللقب من قبل لجنة التحكيم وليس من خلال تصويت الجمهور.



يذكر أن الحائزة على لقب The Voice في موسمه الرابع هي المتسابقة العراقية دموع تحسين، وكانت ضمن فريق الفنانة الإماراتية أحلام.