كيف حاول "الإخوان" اختطاف فوز المنتخب الأولمبي؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لاختطاف فوز المنتخب المصري الأولمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن جماعة الإخوان أصدرت بيانا هنأت فيه منتخب الشباب تحت 23 سنة بالفوز، وفي البيان كتبت "منتخب الشباب استعاد هوية منتخب الساجدين، وتم تحقيق الفوز وسط واقع حالك السواد، ومستقبل مليء بالضباب".

وعلق "الباز"، قائلا: "منتخب الشباب لم يفز لأن اللاعبين يسجدوا بعد تسجيل الأهداف، لأن ربنا بينصر كل مجتهد، وليس كل مؤمن، لكن ربنا نصر لاعبي المنتخب المصري لأنهم بذلوا جهد استحقوا عليه الفوز.. كفاية تضليل وتزييف للحقائق، الناس بتشتغل وعشان كدة ربنا كرمها".