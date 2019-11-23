ابتعد عن أصدقاء السوء.. 70% من الرجال خائنون بطبعهم

كشف آخر الدراسات النفسية، التى أجراها موقع ديلي ميل البريطانى، عن أن الرجال يتّسمون بالخيانة، وذلك وفقًا للكثير من استطلاعات الرأي في عدد من الدول.



أظهرت نتائج استطلاعات الرأي أن أكثر من 70% من الرجال المشاركين فى الدراسة، خانوا شركاءهم، مقابل 40% من النساء.



أكد القائمون على الدراسة، من جامعة ملقا الإسبانية، أن الخيانة من الطباع التى تولد مع الإنسان، خاصة الرجال حيث تظهر فى بداية الأمر بالأنانيّة الواضحة، لافتين إلى أن عدم الوعي والنضج والزواج المبكر، من الأمور التى تدفع إلى الخيانة سواء من الرجل أو المرأة.



وأوضح الأطباء أن غياب الاهتمام بالطرف الآخر من الأمور التي تدفع للخيانة والنظر إلى الآخرين، حيث أظهر الاستطلاع أن 50% من المشاركين أكدوا أن السبب في الخيانة قلة الاهتمام.



ومن الأسباب التى أشار إليها الاستطلاع، أن أصدقاء السُّوء من الأشياء التى تساعد على نشأة فكرة الخيانة، وذلك وفقًا لـ30% من المشاركين فى الدراسة.