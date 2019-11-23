خالد الجندي: الاختلاط بالمذنبين ليس معصية إلا حالة واحدة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مخالطة المذنبين ليس إثمًا ولا معصية، إلا شارب الخمر مجالسته حرام.



وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc": "زميلك في العمل لو زاني أو لا يصلي لست مأمورًا باجتنابه، لكنك مأمور باجتناب الخمر وشاربها والعاملين فيها، ككاتب الحساب، ومحرم عليك اقتناء زجاجة خمر".

