الأحد 24 نوفمبر 2019 الموافق 27 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أخرهن منة شلبى.. نجمات ترددن على عيادات الطب النفسى

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:41 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
طباعة
يؤمن معظم الفنانات بثقافة الذهاب إلى الطبيب النفسي، خاصة عند أداء الأدوار الهامة التي تتعلق بالأمراض العقلية، والسيكودراما؛ ولذلك البعض يذهب سرا والبعض الأخر أعلن عن حاجته الماسة، الأمر الذي يرفضه المجتمع المصري، على الرغم من كونه مجالا عالميا يرحب به فى دول العالم.

ومؤخرا كشفت الفنانة منة شلبب عن معاناتها من نوبات اكتئاب بسبب طبيعة الأدوار التي تقدمها في أعمالها الدرامية المختلفة، والذي تحتاج بسببها إلى تلقى العلاج، مضيفة خلال ندوة تكريمها بجائزة التميز لفاتن حمامة على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنها محظوظة بالعمل مع كبار النجوم والمخرجين في بداية حياتها.

كما توجد العديد من النجمات اللواتي ترددن على عيادات الطبيب النفسي:-

• إنجي المقدم
عبرت عن أنها تذهب إلى طبيب نفسي في بعض الأوقات، خاصة حينما ترغب في الحديث مع شخص محترف، حيث تشعر بالتوهان، وتسيطر عليها العديد من المخاوف من بعض الأحداث التي عاشتها في حياتها، فالجميع من وجهة نظرها يعاني من مشاكل نفسية وينبغى علاجها بطريقة ما حتى لاتتراكم، وتتحول إلى أسلوب حياة، تدمر بعضهم.

• رانيا يوسف
المثيرة للجدل دائما، صرحت أن الشخصيات التي تلعبها النجمات تتسبب في ذهابهن إلى الطبيب، ففي مسلسل "أهل كايرو" ظلت الشخصية التي قدمتها رانيا مسيطرة عليها وسببت لها ضيقا نفسيا، وعدم اتزان في بعض الفترات، وهو ما جعلها تذهب إلى الطبيب النفسي.

• يسرا اللوزي
الفنانة الأكثر هدوءً على الساحة، لكن الأمر لا يخلو من بعض التشتت الذي أصابها بعد تخرجها من الجامعة الأمريكية، وكانت هي تحب العلوم السياسية، إلى جانب التمثيل، وحصلت على ماجستير في مجال التنمية وحقوق الإنسان، وعملت به لفترة من الزمن، ثم حدثت حالة من التخبط، عن المجال الذي تود العمل به وستجد فيه نفسها وحياتها؛ ولذلك تلقت مساعدة من الطبيب النفسي حتى تنهي حيرتها، وأكد لها أن شخصيتها لا تقبل العمل كموظفة، فهي تحب الحرية.

• شيرين عبدالوهاب
أكدت أنها كانت تعاني من الوساوس القهرية وأقدمت على الانتحار وخافت أن يؤثر ذلك على بيتها عائلتها، وبسبب ذلك خضعت للعلاج النفسي في أمريكا، كما تعرضت لأعراض مرض "Panic Attack" خلال حملها الأول والثاني.

• هند صبري
كانت تقوم بإنجازات فنية متلاحقة في فترة من الفترات، وكانت تظهر في المناسبات سعيدة، لكنها كانت تخفي حزنا عميقا في داخلها، بسبب بعض الاضطرابات التي ذهبت بسببها إلى طبيب نفسي.

• نبيلة عبيد
كانت تعاني من بعض فترات الاكتئاب، مثلها مثل أي إنسانة، ولذلك لم تخف من التردد على طبيب نفسي فهذا ليس عيبا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حنان مطاوع: أنتهي من "الرحلة" الأسبوع القادم

محمد صلاح والسندريلا: معاناة المبدعين مع الأمراض النفسية

أصالة في عيادة طبيب نفسي (فيديو)

بعد وفاة شهد.. طبيب نفسي: 3 اضطرابات تؤدى إلى الانتحار

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة رحيل "الجزار" عن وزارة الإسكان

منذ حوالي 6 ساعات

الجيش الليبى يُحدد المناطق المحظور الطيران فوقها بطرابلس

منذ حوالي 10 ساعة

غادة والي تكشف لـ"90 دقيقة" تفاصيل منصبها الجديد بالأمم المتحدة

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل إحباط أكبر صفقة هيروين في الإسماعيلية

الصور

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

نقيب الممثلين يرد على شائعة وفاة الفنان حسن حسنى

"هوس الموبايلات" يكلف المصريين مليار دولار خلال 8 أشهر

محمد الباز يرد على أكاذيب المحامي "الضلالي" أحمد البحقيري

حنان ترك: فيفي عبده وراء قراري بالانفصال ليلة الزفاف

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

تطور مذهل للقاح ضد الإسهال ينقذ حياة العديد من الأطفال

4 مأكولات تسبب نوبات الصداع

كيفية حماية نفسك من الإصابة بالسرطان

5 أشياء تجنبها عن الشعور بالصداع النصفي

الرئيس نيوز

بالأسماء.. "الديهي" يكشف عن خلية تحرض ضد مصر بتمويل قطري

زوجة شقيق معتز مطر: "جاب لأهله العار"

الرجاء يطيح بالوداد المغربي من البطولة العربية برباعية

"اقتران كوكبي المُشترى والزهرة" ظاهرة فلكية تُرى بالعين المجردة غداً

منوعات

تكلفة الرحلة بمروحية شركة أوبر أقل تكلفة من الرحلة بسيارتها

علماء يكشفون حساب عمر الكلاب مقارنة بالبشر

حكاية صورة.. اسلام: قطار حكم علىّ بالموت ومصنع ملابس أعادنى للحياة

"عروس مقابل بقرة" سخرية فيلم التجربة الدنماركية واقع رسمي بتنزانيا

كشكول

إقبال كبير على جناح مدارس النيل المصرية بمعرض Child Expo

لجنة لمراجعة احتياجات "اقتصاد منزلى" للحصول على الجودة

"علام": 60% من المدارس الخاصة لا تستطيع تحمل تكلفة توصيل الإنترنت

بالفيديو.. طلاب الروضة بالأزهر يقدمون شرحًا عمليًا لفقه العبادات

إسلام سياسي

تقرير يكشف جرائم الاتراك والعثمانيين ضد مصر على مدار التاريخ

هجوم إخواني على أيمن نور بسبب سوزان مبارك

الإخوان تواصل دعمها للمقاول الأجير.. تفاصيل خطة الجماعة الجديدة

عائشة خيرت الشاطر.. متاجرة إخوانية جديدة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
كل هذا المرار.. فى بنى مزار
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
المزيد

الثقافة

فعاليات مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية اليوم

ألكسندر بيك.. مراسلًا حربيًا فى "قصة الرعب والجرأة"

صدور طبعة جديدة لكتاب "أوغاريت والعهد القديم" عن دار التكوين

اليوم.. ورشة العلاج بالفنون التعبيرية بدرب 1718

صفحتنا ع الفيس بوك