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اقتصاد

تقرير رسمى: 14 كشفًا بتروليًا جديدًا في 5 مناطق

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:24 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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تلقى وزير البترول والثروة المعدنية تقريرًا حول أهم نتائج الأعمال التى تم تحقيقها في أنشطة تنمية وإنتاج الثروات البترولية والغازية خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) من العام المالى الحالى 20192020، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء ونتائج الأعمال التى يحققها قطاع البترول.

وأوضح التقرير أن برامج عمل وخطط الوزارة وتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول أدت إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز لتساهم إيجابيًا فى دعم وزيادة إنتاج واحتياطي مصر من البترول والغاز.

واستعرض التقرير أهم وأبرز نتائج أعمال وزارة البترول والثروة المعدنية في هذه الأنشطة خلال تلك الفترة على النحو التالى:

- الاتفاقيات والاكتشافات
• توقيع 3 اتفاقيات بترولية جديدة تشمل اتفاقيتين لهيئة البترول فى مناطق (جنوب شرق أبو سنان – جنوب شرق رأس قطارة) بمنطقة الصحراء الغربية بحد أدنى للاستثمارات حوالى 4 ملايين دولار وحفر 4 آبار واتفاقية للشركة العامة للبترول فى منطقة (خير) بالصحراء الشرقية
• توقيع 6 عقود تنمية بمناطق جنوب دسوق، شرق البحرية، خالدة، غرب كنايس وشمال الصالحية بمنح توقيع حوالى 2 مليون دولار.
• جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 25 اتفاقية التزام بترولية بإجمالى منح توقيع غير مستردة أكثر من 281 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات حوالى 43ر2 مليار دولار وحفر 150 بئرًا.
• تم خلال هذه الفترة تحقيق 14 اكتشافًا جديدًا (4 غاز – 10 زيت) بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.

- إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والغازات
• بلغ إنتاج الغاز الطبيعى المباع حوالى 13 مليون طن بزيادة نسبتها حوالى 6% عن الفترة المماثلة من العام السابق وذلك لدخول عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز على الإنتاج التى أثرت ايجابيًا على زيادة معدلات الإنتاج وهى مشروعات تنمية حقل ظهر بالبحر المتوسط ومنطقة جنوب غرب بلطيم وحقول شمال الإسكندرية وحقول منطقة دسوق المرحلة (ب).
• بلغ إجمالى إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز حوالى 8 مليون طن.

- مشروعات تنمية حقول الزيت والغاز
• مشروع تنمية حقل ظهر – بالبحر المتوسط - لشركة بتروبل: تم الوصول بمعدلات الإنتاج من حقل ظهر إلى حوالى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا فى شهر أغسطس 2019 وذلك من خلال إنشاء وتشغيل 3 وحدات تسهيلات إنتاج ومعالجة برية، وجارى تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة حيث من المخطط أن ترتفع معدلات الإنتاج لتصل إلى 3 مليار قدم مكعب يوميًا.
• مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط - لشركة بتروبل إيني الإيطالية: ويهدف المشروع إلى إنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب طاقة المشروع البالغة حوالى 500 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من خلال حفر 6 آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم وقد تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع فى شهر أغسطس 2019 وتم بدء الإنتاج فى سبتمبر 2019 حيث تم وضع البئر الأول (بلطيم جنوب غرب-1) بمعدلات إنتاج أولية حوالى 70 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.
• مشروع تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثانية) (شمال سيناء البحرية-برينكو) بالبحر المتوسط: تم بدء الإنتاج من خلال وضع البئر الأول على الإنتاج في يوليو 2019 بمعدلات إنتاج أولية حوالى 25 مليون قدم مكعب يوميًا والبئر الثانى فى أغسطس 2019 بمعدلات إنتاج أولية حوالى 20 مليون قدم مكعب يوميًا ومن المخطط ربط باقى الآبار تباعًا.
• مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) (دسوق-ديا الألمانية): يهدف المشروع إلى إنتاج حوالى 80 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من خلال ربط 9 آبار، وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 30 مليون دولار حيث تم الانتهاء من ربط جميع الآبار على الإنتاج فى أغسطس 2019.
• وضع 4 آبار غاز جديدة على الإنتاج، حيث بلغ إجمالى معدلات إنتاج الغاز الأولية المضافة من المشروعات والآبار التنموية الجديدة وآبار الغاز التى تم إصلاحها ووضعها على الإنتاج خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 حوالى 489 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، كما تم وضع 54 بئر زيت جديدة على الإنتاج خلال الفترة بمعدل إنتاج أولى حوالى 9ر43 ألف برميل يوميًا.

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