عفاف شعيب: شاركت في "رأفت الهجان" بعد ضغوطات

قالت الفنانة عفاف شعيب، إنها وافقت على الانضمام لمسلسل "رأفت الهجان"، بعد تعرضها للعديد من الضغوطات بسبب رفضها تقديم دور شقيقة رأفت الهجان لصغر الدور.



وأضافت، خلال لقائها في برنامج "تحيا الستات"، مع الإعلامية راغدة شلهوب"، المذاع عبر فضائية "النهار": "صالح مرسي، كلمني وزارني في البيت، وقلتله إزاي بعد دوري في مسلسل "الشهد والدموع"، والنجاح اللي حققته، أقدم دور من كلمتين".



وتابعت: "كما تلقيت مكالمة من صفوت الشريف، وقال لي: مفيش حاجة اسمها دور كبير ودور صغير فيه حاجة اسمها نجم كبير ونجم صغير".



واستطردت: "أعطيت نفسي فرصة لكي أحب الدور لأني في الحقيقة بحب إخواتي وكان ليا أخ عايش في أمريكا ولم يكن هناك اتصالات كالوقت الحالي، كما أن شقيقي الأخر توفى خلال تصوير الجزء الثاني ووجدت في الدور جزء من حنان الأخت فحبيته من أجل ذلك".



وأشارت إلى أنها كانت ستغضب إذا لم تشارك في هذا العمل رغم أنها كانت ترى أنه عبارة عن كلمات متقاطعة ولا يوجد حوار كامل.



وعن ردود الأفعال كشفت أنها تلقت مكالمة هاتفية من نزيهة الجمال، شقيقة رأفت الهجان، وقالت لها إنها أنسب من قدم الدور وأنها أبدعت فيه، كما أنها تلقت العديد من التهاني من الناس، لأن العمل كان يضم نجوم كبار صعب يجتمعوا في عمل واحد الآن وهم محمود عبدالعزيز، ونبيل الحلفاوي، ويوسف شعبان، ومحمد وفيق، ويسرا، وعفاف راشد.