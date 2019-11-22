السيسي يهنئ "الأوليمبي" بكأس إفريقيا: إنجاز جديد يسطره شباب مصر

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتخب الأوليمبي، بعد فوزه ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، للمرة الأولى في التاريخ.



وكتب على تويتر: "أهنئ الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأوليمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الإفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو. إنجاز جديد يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة.

إنجاز يضاف للإنجازات الدائمة لهذا الجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي".