توفيق عكاشة: "السوريين بيحققوا مكاسب في مصر واحنا نايمين"
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:16 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
قارن الإعلامي توفيق عكاشة، بين نشاط المواطنين السوريين المقيمين في مصر، وتكاسل بعض المصريين عن العمل.
وأضاف عكاشة خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "الشوام بيحققوا مكاسب في أي حاجة بيشتغلوها، وإحنا نايمين".
وتابع: "النوم خطة اتعملت مع وجود ما يسمى ببرامج المعونات التي بدأت تدخل مصر في النصف الثاني من السبعينات مع معاهدة السلام، وهدفها يحافظ إنك تبقى كسلان".
وأضاف عكاشة خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "الشوام بيحققوا مكاسب في أي حاجة بيشتغلوها، وإحنا نايمين".
وتابع: "النوم خطة اتعملت مع وجود ما يسمى ببرامج المعونات التي بدأت تدخل مصر في النصف الثاني من السبعينات مع معاهدة السلام، وهدفها يحافظ إنك تبقى كسلان".