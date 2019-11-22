عمرو عرفة عن شقيقه شريف: "محدش بيتكلم عن أخوه" (فيديو)

حضر المخرج عمرو عرفة، ندوة تكريم شقيقه شريف ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.



وقال عمرو: "محدش بيتكلم عن أخوه صعب أوي، مش عارف أقول إيه، لكن ممكن أقول إن الأمانة والالتزام عنوان شريف، عمره ما يقول كلمة مش من قلبه".



وأكد عمرو عرفة أن شقيقه يعتبر الإخراج زوجته وأمه وأولاده، وهو الأمر الذي تعلماه من والدهما المخرج الكبير سعد عرفة، موجها له التحية والتهنئة في نهاية كلمته.