الآلاف حضروا المباريات.. تجربة "تذكرتي" تساهم في نجاح أمم أفريقيا تحت 23 سنة





حققت مصر نجاجًا كبيرًا في تنظيم بطولتي كأس أمم إفريقيا 2019، وأمم إفريقيا تحت 23 سنة من خلال تجربة "تذكرتي" بعدما طبقتها شركة بريزنتيشن؛ حيث يتم حجز تذاكر البطولة من خلال الحجز المسبق واستخراج بطاقة الهوية "ID".









• حضور جماهيري كبير

















وقال حاتم السعيد، المسؤول بإدارة العمليات بشركة تذكرتي، إن الإقبال كان جيدا جدًا في افتتاح بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، ولكن الإقبال على المباريات الأخرى ضعيف جدًا، بينما شهد مباراة مصر مع كوت ديفوار اليوم إقبالًا كبير.





• رياضة البرلمان: مصر تواصل مسيرة إبهار العالم

ويخوض المنتخب نهائي أمم أفريقيا للشباب أمام نظيره الإيفواري في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي.







• 10 كاميرات تنقل بث بطولة

وأحيا الفنان تامر حسني، حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو، وسط حضوري جماهيري كبير قبل المباراة المباراة النهائية التي تجمع المنتخب المصري أمام نظيره كوت ديفوار.وامتلأت مدرجات استاد القاهرة الدولي، بالجماهير التي تؤازر منتخب مصر الأوليمبي، حاملين الأعلام وأدوات التشجيع، قبل بدء المباراة بعدة ساعات أملًا في الاحتفال بفوز المنتخب بالفوز بلقب البطولة بعد ضمان تأهله إلى أوليمبياد طوكيو 2020.وأشاد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالمستوى الرائع لحفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، مؤكدًا أن مصر أصبحت رمزًا وأيقونة حقيقية في إمتاع العالم أجمع بالمستوى التنظيمي الرائع للبطولات الرياضية، وأن الأمور أصبحت مهيئة تمامًا لأن تكون مصر وجهة حقيقية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، خصوصًا مع حجم طفرة البنية التحتية والمنشآت الرياضية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة أن مصر تواصل مسيرة إبهار العالم، وتؤكد من جديد أن تنظيم بطولة أمم إفريقيا للكبار؛ يونيو الماضي، لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء من خلال الخبرات والعقول المصرية الرائدة التي علمت البشرية منذ قديم الأزل معنى الحضارات، موجهًا التحية لجميع القائمين على تنظيم الحدث.وانطلقت فعاليات حفل افتتاح النسخة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، يوم الجمعة 8 نوفمبر، التي يتأهل من خلالها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لنهائيات مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو 2020.ونقل التليفزيون المصري بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 10 كاميرات، على عكس بطولة أمم إفريقيا السابقة للكبار، التى شهدت تواجد أكثر من 30 كاميرا، وبرغم قلة عددهم فقد تعهد المخرجان محمد نصر وهشام عبد الودود وباقي أفراد الطاقم المكلف بالإخراج والتصوير بإخراج البطولة بشكل يليق بمصر والتليفزيون المصري برغم قلة الإمكانيات التى كانت متواجدة بشكل كبير فى البطولة الماضية، حيث سيتم النقل بنفس الوحدات الموجودة فى التليفزيون المصرى بنظام عمل مصرى كامل.ويسعى منتخب مصر الأولمبى لحصد لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما والتى تقام فى مصر.وضمن المنتخب الوطني التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب الفوز على جنوب أفريقيا في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.