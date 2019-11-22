"إحنا جيل جديد".. تامر حسني يتألق في ختام أمم أفريقيا للشباب

أحيا الفنان تامر حسني، حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو.



وقدم تامر حسني، خلال الحفل أغنية "إحنا جيل جديد"، وهي من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع عبدالرحمن شوقي، ميكس وماستر عادل حقي، والحفل من تنظيم وليد منصور.



ويخوض المنتخب المصري المباراة النهائية أمام منتخب كوت ديفوار، وهدفه التتويج بالبطولة بعد أن حقق صغار الفراعنة حلم التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.





