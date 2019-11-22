منة شلبي: المخرج هو العمود الأساسي لأي عمل فني

قالت الفنانة منة شلبي إنها تعشق التمثيل منذ طفولتها، وإن الفنان الحقيقي لا ينتظر أن يملي عليه أحد قوانين التمثيل.



وأضافت منة خلال المؤتمر الصحفي المقام لها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أنها تعاونت مع مخرجين كبار من الجيلين القديم والجديد واستفادت منهم، مشيرة إلى أنها تعتبر المخرج العمود الأساسي لأي عمل فني.



وأوضحت أن الصدق في التمثيل يساعد على نجاح أي عمل فني بمساعدة المخرج والمؤلف وباقي الفريق، معربة عن فخرها الشديد بالتعاون مع مخرجين كبار مثل محمد خان ويوسف شاهين وغيرهم.