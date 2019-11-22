محمد حفظي: ترميم أفلام شريف عرفة فخر لنا

قال المنتج محمد حفظي أنه يسعى لترميم أفلام المخرج شريف عرفة القديمة والذي تعد فخرًا له.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي أن المخرج شريف عرفة من رواد صناع الفن المصري وله أهمية كبيرة.



من جانبه أعرب شريف عرفة عن سعادته بهذا القرار، مشيرًا إلى أنه يتمنى التعاون مع المنتج محمد حفظي في الأعمال الفنية مردفًا: "يشرفني التعاون مع محمد حفظي بس هو يقدملي حاجة وأنا في أتم استعداد للقبول".