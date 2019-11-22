وزير الأوقاف يلتقي الواعظات المتطوعات.. غدًا

يلقتى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السبت المقبل 23 11 2019م بواعظات الأوقاف المتطوعات بديوان عام الوزارة.



ويتضمن اللقاء المفتوح، قضايا الشأن العام ودور الواعظات في التوعية بمخاطر الحديث في الشأن العام بدون علم، وضرورة مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تروجها الجماعات المتطرفة وتفنيدها بالحجة والبرهان.



يأتي هذا في سبيل اهتمام وزارة الأوقاف بالعمل على رفع كفاءة ومهارات جميع العاملين بها في مختلف الجوانب العلمية والتثقيفية.