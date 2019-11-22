لحين اختيار وزير جديد.. غادة والى تسير أعمال وزارة التضامن

تبدأ غادة والي، فى تيسير أعمال وزارة التضامن الاجتماعي، حتى يتم اختيار وزير جديد لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك عقب توليها منصب السكرتير العام للأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، تكليلًا لجهودها في هذا المجال.



وأثبتت والى نجاحها في إدارة شئون الوزارة، بدءًا من هيكلة أجهزة الوزارة من الداخل وزيادة عدد ساعات العمل لرؤساء القطاعات منذ الصباح الباكر وحتى المساء.



ودأبت والي على متابعة أهم الملفات، وعلى رأسها: أطفال الشوارع "أطفال بلا مأوى"، والجمعيات الأهلية، والأسر المنتجة، وإتاحة قروض مستورة لمساعدة السيدات لإنشاء مشروعات صغيرة.



كما انتهت من قانون الإعاقة واللائحة التنفيذية له، والذي تضمن حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وعملت على قانون تعديلات الضمان تمهيدًا لدمج مستحقي معاشات تكافل وكرامة مع الضمان، ليكونوا تحت مظلة حماية اجتماعية واحدة.



وعملت الوزيرة على محاربة أشكال الفقر وتقديم دعم المواطن البسيط والفئات المهمشة، متمثلةً في مشروعات "تكافل وكرامة" وتركيزها على دور الأيتام ومحاربة الفساد بها واجتماعاتها مع رئاسة مجلس الوزراء والمالية لبحث مشكلة أصحاب المعاشات، كما سعت إلى توفير معاشات ضمانية واستثنائية للأسر شديدة الفقر وذوي الإعاقة.