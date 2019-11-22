تنفيذ 160 حكم جنائي في حملة أمنية بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية واجبة النفاذ أسفرت عن تنفيذ أحكام جنائية منهم هارب من 160 حكما قضائيا بالحبس



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد شن حملة مكبرة لضبط الخارجين الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية واجبة النفاذ فى نطاق دائرة القسم.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 160 حكم قضائى بأحكام جنائية لمتهمين هاربين من العدالة.



وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق



قيام وحدة مباحث القسم برئاسة المقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ، أحكام قضائية.