ضبط 54 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك في مصنع بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط أكثر من 54 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع حلاوة طحينية وبسكويت بالقاهرة قبل طرحها بالأسواق على جمهور المستهلكين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة بإنتاج وتصنيع السلع الغذائية الحلاوة الطحينية – البسكويت مُستخدمًا فى عمليات الإنتاج خامات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ومن الهوالك والمرتجعات وغير مطابقة للمواصفات القياسية وإعادة تدويرها وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات جديدة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات وبمرافقة لجنة من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة تم إستهداف المصنع المشار إليه، وضبط المدير المسئول، وكذا ضبط كمية قدرها 54 طن مستلزمات إنتاج "هوالك ومخلفات بسكويت – سكر حر – ملح طعام متحجر" منتهية الصلاحية ومرتجعات غير مطابقة للمواصفات القياسية 2400 قطعة سلع غذائية "حلاوة طحينية – منتج نهائى" 247 عبوة "طحينة - حلاوة طحينية" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها لإعادة تدويرها وطرحها للبيع.



بمواجهته اعترف بما نسب إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.