تقرير يكشف تحركات ألمانية لإنهاء السيطرة التركية على المساجد

كشف موقع "أحوال" التركي، تحركات ألمانيا لإنهاء السيطرة التركية على المساجد بها، حيث شهدت الفترة الماضية اتهامات متعددة لتركيا بأنها تحاول نشر التطرف من خلال المساجد.



وقال "أحوال"، إن ألمانيا تعمل الآن على تدريب رجال الدين والأئمة المسلمين للحد من التأثير التركي على المساجد.



وتابع أنه وفقًا لتقارير إعلامية ألمانية، أن العلاقة بين تركيا والاتحاد التركي الإسلامي للشئون الدينية في ألمانيا " DITIB" قد أثارت قلق السلطات، وهو ما دفع السلطات الألمانية بالتعاون مع المؤسسات الإسلامية لإطلاق مشروع رائد في مدينة أوسنابروك الشمالية الغربية لتدريب الأئمة.



تم تأسيس DITIB في عام 1984 كفرع لمديرية الشؤون الدينية في تركيا (ديانيت)، وتمول حوالي 900 مسجد في ألمانيا وتفتخر بعضوية حوالي 800 ألف شخص، وأكدت المنظمة كثيرًا أنها ليس لها أي علاقة بالحكومة التركية، إلا أنها اتهمت في الماضي بالتجسس لصالح تركيا على المواطنين الألمان مما أدى لقطع تمويلها الفيدرالي بشكل مؤقت عام 2017.



وفي أغسطس، اقترحت ألمانيا قانونًا يجعل المهارات اللغوية الألمانية شرطًا لعلماء الدين المسلمين الأجانب والأئمة، وهي خطوة قد تعرض مواقع مئات الأئمة الأتراك للخطر في البلاد.



وقد دعا السياسيون الألمان مرارًا وتكرارًا DITIB إلى أن يكونوا مستقلين عن تركيا، وقد سعت الحكومة الألمانية إلى إيجاد طرق لتمويل الأئمة الذين تم تدريبهم في ألمانيا منذ أن دفعت تركيا الآن الأئمة المناوبين.