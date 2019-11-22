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الثقافة

البرنامج الانتخابي لطه قرني المرشح لمنصب نقيب التشكيليين

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:13 ص
جريدة الدستور
إيمان عادل
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أعلن الفنان طه قرني ترشحه لمنصب نقيب التشكيليين خلال الانتخابات التى جرى فتح باب الترشح لها والسماح فيها بممارسة الدعاية الانتخابية، ومن المقرر أن يتم التصويت على الانتخابات النقابية في 20 ديسمبر الجاري.

وأعلن قرني برنامجه الانتخابي تفصيلا والذي ينقسم إلى عدة بنود أولها الملف المالي والذي من المفترض أن يلتزم خلاله المرشح طه قرني بتنمية الموارد ومصادر تمويلها والمطالبة بالدعم المالي من مجلس الوزراء كما يحث مع بعض النقابات قليلة الموارد وإتمام دراسة مسألة المعاشات داخل النقابة.

وعلى مستوى الملف الصحي فيطرح البرنامج إعادة تفعيل الملف الصحي من خلال التأمين الصحي الشامل في ضوء تحسين إمكانيات النقابة من ناحية، والاستفادة من المؤسسات العلاجية التي تمنح النقابة امتيازات صحية من ناحية أخرى، واستحداث خدمة الطبيب الشامل بالنقابة لاستقبال الحالات العاجلة والإسعافات الأولية لخدمة الأعضاء، وكذا إعطاء سعر مميز من خلال بعض الصيدليات لأسعار الأدوية.

كما يطرح البرنامج الالتزام بتفعيل الدور الخدمي للنقابة وعمل تعديلات قانونية، ولائحة داخلية؛ لتحقيق أهداف التطوير وتطلعات الأعضاء المنتسبين، مع تمثيل النقابة من خلال اللجان التنفيذية بمجلس الشعب، والالتزام ب القيد بالعضوية العاملة للخريجين من الكليات المتخصصة بمجرد تقدمهم للعضوية بعد إتخاذ الإجراءات اللازمه، وحل مشكلة التراكم في سداد المستحقات المالية عن السنوات الماضية، وتفعيل آليات النقابة من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية.

كما يطرح البرنامج ضرورة التزام المرشح بعمل وحدة تسويق بالنقابة لأعمال الفنانين وتوثيقها، والسعي بالمردود المالي للأعمال الفنية محليًا ودوليًا، وإيجاد مساحة عرض من حق القطاع والقاعات الخاصة تكون دعمًا للفنانين غير القادرين؛ لتتولى النقابة دعمها بكافة الإمكانات، وعمل معرض سنوي يمثل منجز النقابة لربط جميع الأجيال، وإقامة إمتداد طبيعي يحترم قيمة وقامة كبار الفنانين.

و يتلزم المرشح في حال فوزه بمقعد النقيب بالسعي لعمل معرض دولي تابع للنقابة بصالات أرض المعارض يمثل الجناح الآخر للعمل الدولي لمدة شهر تكون فيه جميع القاعات ممثلة محليًا ودوليًا، ومع نهاية العروض يتم عمل مزادات عن الأعمال التشكيلية تدعو فيه النقابة جميع المقتنين للأعمال على مستوى العالم، ويتم بالمشاركة مع هيئة المعارض ورجال الأعمال والمؤسسات كالبنوك وغيرها.

كما يتلزم البرنامج بتوفير مراكز تسوق لتوفير الأدوات التي يحتاجها الفنان، وخصوصًا الخامات الفنية والتي يمكن استيرادها بسعر التكلفة من خلال النقابة مع بعض الشركات مما يضمن سعر مميز للفنان.

كما يطرح البرنامج العمل على ميثاق شرف نقابي مهني يصبح فيه جميع فئات الفنانين على اختلاف مؤهلاتهم متساويين في جميع الحقوق والواجبات تجاه النقابة ودعم الحقوق الفكرية للأعضاء والدفاع عنها، فضلا عن الدعوة إلى مؤتمر عام لفناني جمهورية مصر العربية لتبيان وعرض كافة المشاكل القانونية والمالية والإدارية للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

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