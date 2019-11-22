نجوم الفن يحتفلون بعيد تأسيس جمعية "محبى الأطرش"

تحتفل جمعية "محبى الموسيقار فريد الأطرش" برئاسة الفنان عادل السيد، بمرور ١٠ سنوات على تأسيسها، فى السابعة من مساء يوم الإثنين ٢٥ نوفمبر الجارى بقاعة الاحتفالات بأحد فنادق القاهرة



حضر الحفل كوكبة من كبار نجوم الفن منهم لبني عبدالعزيز، الفنان عزت العلالي، الملحن حلمي بكر، الفنان مصطفي الدمرداش، الفنان سيف عبدالرحمن، المطرب أركان فؤاد، المطرب مجد القاسم، الفنان قيس عبدالفتاح، الفنان محمد صلاح".



يشهد الحفل محافظ الإسكندرية الأسبق، اللواء الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة الأسبق، الكاتب الصحفي ذكي مصطفي، منيرة أباظة شقيقة الفنان الغائب الحاضر رشدى أباظة.



ويشارك في الحفل من مطربى الأوبرا الفنان محمود درويش، الفنانة أحلام أحمد، كما يتغنى الفنانون سيد منصور، سعيد عثمان، أسرار الجمال، أسامة حسن، مني إبراهيم، فريد عادل، مؤسس فرقة الفن الأصيل، وهالة فتحي" بباقة متنوعة من أعمال الموسيقار فريد الأطرش، بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو جمال ذكي.



ويلقى الفنان عادل السيد، كلمة عن نشاط الجمعية منذ تأسيسها عام ٢٠٠٩، كما يلقى الشعراء" ناصر عبدالحميد، حسين بسيوني، صابر كمال علي، محمد عبدالعزيز، محمد شاكر، سمير رشوان" أحدث قصائدهم فى حب الموسيقار فريد الأطرش وفنه، ويختتم الحفل بتكريم عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين ساندوا الجمعية وأسهموا فى نجاحها طوال الفترة الماضية.