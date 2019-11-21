نصائح للاهتمام بمفاصلك

قالت جرّاحة العظام الألمانية كارولين فيركمايستر إن حركية المفاصل تتراجع مع التقدم في العمر، بدءًا من منتصف الأربعينات تقريبًا.

ولمواجهة تراجع حركية المفاصل والحيلولة دون تآكلها تنصح فيركمايستر بدمج الأنشطة الحركية في الحياة اليومية، وذلك كصعود الدرج بدلا من استخدام المصعد والذهاب إلى العمل بواسطة الدراجة الهوائية بدلا من السيارة.

ومن المهم أيضا المواظبة على ممارسة الرياضات المناسبة للمفاصل مثل السباحة والتمارين المائية وركوب الدراجات الهوائية والمشي باستخدام العصي.