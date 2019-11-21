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منوعات

أطباء يحذرون من استخدام "لحاف الريش"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:44 م
جريدة الدستور
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حذر الأطباء من استخدام اللحاف المحشو بالريش بعد إصابة رجل بردة فعل صحية حادة أبقته في حالة من التعب والإرهاق لعدة أشهر.
وبقي مارتن تايلور في حالة من التعب لعدة أشهر، بعدما كان يتمتع بصحة جيدة في السابق، ولم يكن لدى الأطباء في البداية أي فكرة عن سبب ظهور هذه الأعراض.
وكان الرجل الاسكتلندي قد بدأ فجأة يعاني من نوبات دوار في أواخر عام 2016 وذهب إلى طبيبه في نوفمبر من ذلك العام.
ولكن بعد شهرين، استمرت الأعراض لدى الرجل البالغ من العمر 43 عامًا، وازدادت حالته سوءًا مع مرور الوقت، حيث لم يكن قادرًا على الوقوف لأكثر من بضع دقائق وكان يعاني من ضيق في التنفس، ويقضي زهاء 30 دقيقة لصعود السلالم إلى منزله.
وقد تمت إحالته إلى الدكتور أوين ديمبسي، وهو خبير في طب الجهاز التنفسي بمستشفى فيكتوريا وكيركالدي. هناك، تم تشخيص حالته بالتهاب رئوي ناجم عن فرط الحساسية، وهو رد فعل تحسسي شديد في الرئتين.
وأظهرت الاختبارات أن سبب الالتهاب هو غبار ريش الطيور. وبما أن المريض لم يكن لديه أي اتصال مع الطيور، أدرك الأطباء بأن السبب قد يكون لحافه المحشو بالريش الذي اشتراه قبيل بدء الأعراض لديه.
وبعد عام من خضوعه للعلاج بالأدوية المنشطة وتغيير لحافه، تحسنت صحة الرجل، وعاد إلى حالته الطبيعية، بحسب ما ورد في موقع "ميترو" الإلكتروني.

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