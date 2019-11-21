جيسون سيلفا: جئت مصر لأفتح أعين الناس على فرصتهم الفريدة في التقدم

تحدث نجم السوشيال ميديا العالمي ومقدم برامج ناشيونال جيوجرافيك الأمريكي جيسون سيلفا، عن سبب مجيئه إلى مصر، قائلًا إنه وجدها فرصة ليفتح أعين الناس على الفرصة الفريدة التي لديهم ليتقدموا.



وأشار سيلفا، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه درس في مدرسة دولية، ويحب التعرف على الناس من مختلف الدول، حيث زار البرازيل والمكسيك وعمان ودبي وأبوظبي، لأن ذلك يوسع من إدراكه للعالم، ويسمح له عيش الحقيقة خارج الإطار النمطي.

