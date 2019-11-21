محمد رمضان بسيارة "فيراري" على مسرح موسم الرياض.. فيديو

واصل الفنان محمد رمضان، تقديم وصلاته الغنائية ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



وصعد محمد رمضان على المسرح بسيارة "فيراري"، وقدم أغنية "ماني"، التي أطلقها قبل أغنيته الأخيرة "السلطان".



وقاد محمد رمضان السيارة ونزل من على المسرح، بعد أدائه للأغنية وسط صيحات كبيرة من الجمهور المشارك في الحفل.



وشهد حفل محمد رمضان الأول في السعودية، عددا من اللوحات الفنية الراقصة مع إحدى الفرق، على نغمات أغانيه، ولم يخل الأمر من استعراضات محمد رمضان بسياراته وملابسه.



