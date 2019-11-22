حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 22 نوفمبر 2019
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:45 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العذراء قالت:
مهنيًا: تعيش يومًا إيجابيًا ومناسبًا للإقدام على خطوة بنّاءة، فقنوات التواصل ممهدة ومسهلة، وتكون اللقاءات والأبحاث والدراسات ذات نوعية جيدة.
عاطفيًا: حان الوقت لتنطلق فالحبيب في انتظارك وقد يكون في مكان قريب منهك، وما عليك سوى أن تفتح عينيك جيدًا.
صحيًا: كن حريصًا على شرب كميات كافية من المياه يوميًا، وهذا أفضل لصحتك، والحفاظ على الوزن المطلوب مهم جدًا، وخصوصًا أن هذا يساهم براحة ذهنية صافية.
قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.