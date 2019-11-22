حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 22 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العذراء قالت:

مهنيًا: تعيش يومًا إيجابيًا ومناسبًا للإقدام على خطوة بنّاءة، فقنوات التواصل ممهدة ومسهلة، وتكون اللقاءات والأبحاث والدراسات ذات نوعية جيدة.

عاطفيًا: حان الوقت لتنطلق فالحبيب في انتظارك وقد يكون في مكان قريب منهك، وما عليك سوى أن تفتح عينيك جيدًا.

صحيًا: كن حريصًا على شرب كميات كافية من المياه يوميًا، وهذا أفضل لصحتك، والحفاظ على الوزن المطلوب مهم جدًا، وخصوصًا أن هذا يساهم براحة ذهنية صافية.



