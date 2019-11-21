الخميس 21 نوفمبر 2019 الموافق 24 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

"فاريتي" تحاور منة شلبي في لقاء مفتوح بالهناجر.. غدًا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:56 م
منة شلبي
منة شلبي
حسين الجندي
طباعة
يقام حوار مع الفنانة منة شلبي الحاصلة على جائزة فاتن حمامة للتميز، غدا الجمعة، في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ويديره، جاي ويسبيرج الناقد الأمريكي بمجلة فاريتي.

ومن المقرر أن تتحدث منة شلبي خلال الحوار، عن مشوارها السينمائي، الذي استحقت عنه التكريم بجائزة فاتن حمامة للتميز، كما تكشف عن أسباب ارتباطها بالأفلام أكثر من المسلسلات التلفزيونية.

ويعرض المهرجان ضمن برنامج تكريم منة شلبي، ثلاثة من أبرز الأفلام التي شاركت في بطولتها، وهي؛ "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله، و"أحلى الأوقات" للمخرجة هالة خليل، و"ميكرفون" للمخرج احمد عبد الله السيد.

وبدأت منة شلبي، مسيرتها الفنية عام 2001 بالمشاركة في مسلسل "حديث الصباح والمساء" المأخوذ عن قصة أديب نوبل نجيب محفوظ، وفي العام نفسه كتبت شهادة ميلادها السينمائية بالمشاركة في فيلم "الساحر" للمخرج الراحل رضوان الكاشف، ومنذ هذه اللحظة حرصت على تقديم أعمالا ذات قيمة، أبرزها فيلم "بحب السيما" للمخرج أسامة فوزي عام 2004، وفي العام نفسه قدمت "أحلى الأوقات" للمخرجة هالة خليل، وفي 2005 قدمت “بنات وسط البلد” مع المخرج الراحل محمد خان، تبعته بفيلم “عن العشق والهوى” لـكاملة أبو ذكري عام 2006.

وفي عام 2007 اختارها المخرج المصري العالمي يوسف شاهين لبطولة آخر أفلامه “هي فوضى”، كما شاركت في فيلم “ميكروفون” عام 2010 للمخرج أحمد عبد الله السيد، وفي عام 2012 تعاونت منة شلبي مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله في فيلم “بعد الموقعة”، الذي أعاد السينما المصرية إلى مسابقة مهرجان كان السينمائي بعد 15 عامًا من الغياب، قبل أن تكرر التعاون معه عام 2016 في فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن” الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو.

وشهد عام 2016 تحقيق منة شلبي رقمًا قياسيًا بحصولها على جائزة أفضل ممثلة 10 مرات عن دورها في فيلم “نوراة”، تضاف الى عشرات الجوائز التي حصدها الفيلم في المهرجانات المحلية والدولية.

وتعاونت منة شلبي مع المخرج مروان حامد في فيلمين، هما الأصليين ععام 2017، ثم “تراب الماس” عام 2018المأخوذ عن الرواية الأكثر مبيعًا التي تحمل الاسم نفسه للكاتب أحمد مراد، أما أحدث أفلامها كان “خيال مآتة” في موسم عيد الأضحى 2019، من إخراج خالد مرعي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهرجان مراكش يعرض "إسكندرية كمان وكمان" تكريمًا ليسرا

"القاهرة السينمائي" يكرم منة شلبي بجائزة فاتن حمامة للتميز

بعد إعلان منحها جائزة فاتن حمامة.. محطات فى حياة منة شلبى

منة شلبي عن تكريمها في مهرجان القاهرة: "حاجة كبيرة عليا"

موضوعات متعلقة

منذ يوم

سما المصري ترتدي الحجاب في "القاهرة السينمائي" (صور)

منذ أقل من ساعة

بكري: واشنطن أظهرت وجهها القبيح ضد مصر

منذ حوالي 8 ساعات

جريمة بالقطامية.. أب يذبح ابنته بمساعدة نجله

منذ حوالي 15 ساعة

بسبب الفيضانات.. وفاة أكثر من 70 شخصًا فى جنوب السودان

الصور

image description

جامعة أسيوط تؤكد أهمية مشاركة المؤسسات التعليمية في إعداد النش

image description

"الأوقاف" تكلف بفرش مسجد خاتم المرسلين بسخا في كفر الشيخ

image description

ختام الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات بـ"زراعة الغربية" (صور)

image description

رئيس جامعة بني سويف يحيل عددًا من العاملين للتحقيق

image description

إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة بـ"فتح أسيوط" (صور)

الأكثر قراءة

جدل حول "الإعلام".. بكري يكشف معلومات عن التعديل الوزاري

مصادر: 9 وزراء يودعون الحكومة في التعديل المرتقب

سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة خطفت منك التريند"

مصدر يكشف لـ"الدستور" تفاصيل وموعد التغيير الوزارى المرتقب

أيام زمان

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

قصة مقال أدى لاتهام فيروز بخيانة زوجها.. «لم تنكر علاقتها بأنسى»

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة شاهين لحمدي أحمد

«بهايم».. محمود عبد العزيز يتحدث عن عائلته

ads

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

الصحة

نصائح للقضاء على اكتئاب ما قبل الولادة

سر حواجب "ميجان ماركل" المستوحاة من أقواس أودرى هيبورن

الإكثار من السكريات يسبب التهابات المعدة

كيف تنظف بشرتك فى دقيقة

الرئيس نيوز

الخارجية ترحب باختيار غادة والي لمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

"أولادنا في عنينا" تقدم كشف حساب لما أنجزته طبيا لصالح أطفال المدارس

اختبارات طبية تؤكد وجود مادة خطيرة فى السجائر الإلكترونية

مقتل ٥ وإصابة ٣١ آخرين جراء سقوط قذائف بحلب

منوعات

موسكو تحظر بيع الهواتف التي لا تحتوي على برمجيات روسية

سعر خيالي لـ"ذات الرداء الأبيض" في نيويورك

اكتشاف مادة جديدة خطيرة في السجائر الإلكترونية

«فشلوا سياسيًا فاتجهوا للكرة».. قطر تخطط لشراء نادٍ إنجليزي

كشكول

لسبب غريب.. طفل 10 سنوات يسرق بنكا

شاهد.. هل خالفت "تعليم الشرقية" الخريطة الزمنية للعام الدراسي؟

حفل لهيثم شاكر بجامعة حلوان.. تعرف على الموعد

احتفالية بتعليم دمياط تحت عنوان "مصر في عيون أبنائها"

إسلام سياسي

القصة الكاملة لتحركات المنظمات الحقوقية الإخوانية التحريضية ضد مصر

هجوم سلفي على خالد الجندي بسبب تصريحاته عن السحر

الإرهابية تتعاقد مع شركة أمريكية جديدة للتحريض ضد مصر بملفات حقوقية مفبركة

بعد أتهامه بالعمل مع القايد صالح... شيخ أزهرى يهاجم معتز مطر ويكشف كذبه

مقالات الرأي
ماجد حبته
طالبان أخطر من داعش.. طبعًا
د. محمد عفيفي
العروبة.. مفهوم ثقافى أم نظام إقليمى؟
مدحت بشاى
الحالة الدينية فى العناوين الصحفية
محمد أبو حامد
إذن.. ما التجديد الدينى الذى نريده؟
المزيد

الثقافة

مصطفى شهيب يتحدث عن "ليالي الحنية" بصالون إدراك الثقافي.. غدًا

"زمار الحي" وشعراء المحافظات في بيت "وسيلة"

هشام جبر يناقش "موسيقى الباروك" بقصر المانسترلى

افتتاح معرض إبداعات محمد عبد الرحمن فى الخط العربى

صفحتنا ع الفيس بوك