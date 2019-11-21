في نسخته الثانية.. افتتاح أيام القاهرة لصناعة السينما غدًا

يفتتح المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النسخة الثانية لمنصة أيام القاهرة لصناعة السينما، في العاشرة من صباح غدا الجمعة، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.



ويبدأ اليوم بكلمة افتتاحية لرئيس المهرجان محمد حفظي، يتبعها عدد من المحاضرات والندوات.



وتقدم أيام القاهرة لصناعة السينما للمشاركين فرصًا للنقاشات والتشبيك والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة في صناعة السينما الإقليمية والدولية، بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية.